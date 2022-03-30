Пушилин: бойцы ДНР взяли под контроль около 60% территории республики

Бойцам ДНР удалось взять под контроль уже около 60% территории республики. Об этом сообщил заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Порядка 55-60 процентов", — заявил руководитель республики в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос о перешедшей под контроль ДНР территории.

Пушилин отметил, что ход операцию по освобождению территорий республики ускоряется, но спрогнозировать сроки её завершения пока невозможно.

"Всё сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт", — подчеркнул глава ДНР.

Согласно сведениям штаба территориальной обороны ДНР, к 29 марта войска республики при огневой поддержке российских военных установили контроль над 135 населёнными пунктами Донецкой области. В настоящее время бойцы ДНР ведут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.

Ранее в МИД ЛНР заявили об освобождении от украинских военных более 90% территории республики.