Бойцам ДНР удалось взять под контроль уже около 60% территории республики. Об этом сообщил заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Порядка 55-60 процентов", — заявил руководитель республики в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос о перешедшей под контроль ДНР территории.
Пушилин отметил, что ход операцию по освобождению территорий республики ускоряется, но спрогнозировать сроки её завершения пока невозможно.
"Всё сопряжено с множеством факторов, но то, что операция ускоряется, это уже факт", — подчеркнул глава ДНР.
Согласно сведениям штаба территориальной обороны ДНР, к 29 марта войска республики при огневой поддержке российских военных установили контроль над 135 населёнными пунктами Донецкой области. В настоящее время бойцы ДНР ведут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.
Ранее в МИД ЛНР заявили об освобождении от украинских военных более 90% территории республики.
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