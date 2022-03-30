Глава ДНР Пушилин решил ускорить операцию в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об усилении наступательной операции в Донбассе по разным направлениям.

"Чем дольше мы будем освобождать наши населённые пункты, тем больше будет жертв и разрушений, поэтому ускоряемся", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

В этот же день Пушилин сообщил о том, что бойцы ДНР освободили 60% территории республики.

По данным на 29 марта войска республики с помощью Вооружённых сил РФ установили контроль над 135 населёнными пунктами Донецкой области. Сейчас ведутся бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. Ситуацию в Мариуполе Пушилин назвал сложной. Известно, что там чеченские бойцы продолжают зачищать город от украинских националистов, которые укрепились на заводе "Азовсталь".

При этом бойцы Луганской Народной Республики освободили более 90% территории Луганской области.