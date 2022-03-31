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Автор Екатерина Широкова

Кадыров: Мариуполь освобождён от "нациков и шайтанов" на 90 процентов

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобождён на "90-95%" от националистических батальонов и "чеченоговорящих шайтанов". По словам Кадырова, в город возвращается жизнь и люди выходят из своих убежищ.

Кадыров: Мариуполь освобождён от "нациков и шайтанов" на 90 процентов

Как подчеркнул лидер чеченской республики, некоторые мирные жители даже снова сели за руль автомобилей.

"Мариуполь уже на 90-95 процентов освобождён от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь. Люди выходят на улицы из своих убежищ, уставшие от канонады разрывов и голода. Некоторые даже ездят на своих автомашинах", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам главы Чечни, некоторые мирные жители хотели выехать в Ростов-на-Дону, однако передумали и вернулись в свои мариупольские дома.

Кадыров подчеркнул, что в тесной связке бойцы продолжают работать и объезжают все опасные позиции, проверяют огневые рубежи.

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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