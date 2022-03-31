Кадыров: Мариуполь освобождён от "нациков и шайтанов" на 90 процентов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобождён на "90-95%" от националистических батальонов и "чеченоговорящих шайтанов". По словам Кадырова, в город возвращается жизнь и люди выходят из своих убежищ.

Как подчеркнул лидер чеченской республики, некоторые мирные жители даже снова сели за руль автомобилей.

"Мариуполь уже на 90-95 процентов освобождён от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь. Люди выходят на улицы из своих убежищ, уставшие от канонады разрывов и голода. Некоторые даже ездят на своих автомашинах", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам главы Чечни, некоторые мирные жители хотели выехать в Ростов-на-Дону, однако передумали и вернулись в свои мариупольские дома.

Кадыров подчеркнул, что в тесной связке бойцы продолжают работать и объезжают все опасные позиции, проверяют огневые рубежи.