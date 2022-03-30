Кадыров сообщил о планах чеченских бойцов зайти в Киев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы успешно продвигаются по всем фронтам и в будущем зайдут в Киев, "если Киев сам не придет к нам".

"Наши ребята сегодня по всем фронтам провели хорошую работу, освобождая села, кварталы. Я думаю, несколько дней, и мы полностью заберем основные объекты. И в последующем зайдем в Киев. Если Киев сам не придет к нам, то мы должны прийти, как нежданные гости", — сказал Кадыров в видеообращении в Telegram-канале.

Он призвал Вооружённые силы Украины и Служба безопасности страны объединиться, чтобы вместе уничтожить "шайтанов, бандеровцев и нациков". Кадыров напомнил украинцам, что их предки воевали против нацизма.

Глава Чечни посоветовал киевскому режиму выполнить требования президента России Владимира Путина, иначе "пощады не будет". Он подчеркнул, что Запад не будет спасать руководство Украины, потому что оно состоит из преступников. Кадыров порекомендовал Киеву попросить прощения у народов Украины, России, ДНР и ЛНР и выбрать нового президента.