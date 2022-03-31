Басурин: пойманных в ДНР иностранных наёмников будут судить

Задержанные иностранные наёмники на территории Донецкой народной республики будут привлекаться к суду, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как подчеркнул Басурин, с такими военными будут обращаться не как с военнопленными.

"К ним будут относиться не как к военнопленным. Их будут арестовывать и предавать суду", — сказал Басурин, отвечая на вопрос о судьбе иностранных наёмников, задержанных при освобождении территории ДНР в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителя Народной милиции ДНР о том, что для украинских военных и националистических батальонов не откроют "зелёные коридоры" из Мариуполя. Как подчеркнул Басурин, ранее им предлагали "мирно" покинуть город, но они отказались.