Российская авиация уничтожила за ночь 52 военных объекта Украины

Более 50 объектов ВСУ уничтожила за ночь российская авиация, заявили в Минобороны РФ

"В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины",- сообщает 31 марта Telegram-канал российского военного ведомства.

По информации Минобороны, авиаудары нанесены, в частности, по четырём командным пунктам, одному складу с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением и двум — с ГСМ, а также по 38 опорным пунктам и районам сосредоточения боевой техники ВСУ. Кроме того, российские лётчики уничтожили один ЗРК С-300 в районе города Изюм и "Бук-М1" в окрестностях Курахово.

Также сообщается, что российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе 18 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар".

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 124 самолёта и 77 вертолётов ВВС Украины, 216 ЗРК, 341 беспилотник, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок РСЗО, более 760 артиллерийских орудий и минометов, а также 1689 единиц военной спецавтотехники.