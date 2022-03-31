Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны

Российские войска собираются замкнуть огромный котел на Украине, в котором окажется 50-тысячная армия ВСУ, воевавшие против ополчения Донбасса. Они находятся в зоне боевых действий с 2014 года, однако, как утверждают эксперты "Взгляда", только разгром этого формирования позволит решать политические и другие военные задачи спецоперации.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил о том, что есть все основания полагать, что теперь операция по освобождению пойдет быстрее, представив информацию по нескольким направлениям, по которым наступают донецкие войска. Однако сейчас стоит цель в том, чтобы отодвинуть линию фронта от ДНР после того, как Мариуполь будет зачищен от нацистов. Сейчас республика контролирует 60% территории административных границ, когда как до начала спецоперации была лишь четверть. Планируется нанести удар по южному направлению, и переброска войск свидетельствует о подготовке удара в ближайшие дни.

По мнению экспертов, стратегический план, направленный на уничтожение группировок ВСУ и нацбатальонов, пока не изменился — но лишь после разгрома этой 50-тысячной армии можно будет направиться к Одессе, Кривому Рогу и Днепропетровску.