Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасается новых провокаций со стороны Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Пашинян также проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после последнего вторжения азербайджанских войск и отметил, что ситуация на данный момент не урегулирована.
Напомним, что в субботу, 26 марта, в министерстве обороны России сообщили, что вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.