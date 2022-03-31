Пашинян заявил, что опасается новых провокаций от Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасается новых провокаций со стороны Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Пашинян также проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после последнего вторжения азербайджанских войск и отметил, что ситуация на данный момент не урегулирована.

Напомним, что в субботу, 26 марта, в министерстве обороны России сообщили, что вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.