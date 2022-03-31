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Автор Валентина Севрюгина

Пашинян заявил, что опасается новых провокаций от Азербайджана в Карабахе

Силовые структуры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасается новых провокаций со стороны Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. 

Пашинян также проинформировал президента России о ситуации, сложившейся после последнего вторжения азербайджанских войск и отметил, что ситуация на данный момент не урегулирована.

Напомним, что в субботу, 26 марта, в министерстве обороны России сообщили, что вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия азербайджан никол пашинян владимир путин нагорный карабах
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