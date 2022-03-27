Вооружённые силы Азербайджана дважды нарушили режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. В результате этого четыре человека получили ранения, об этом рассказали в Минобороны России.
В ведомстве также отметили, что командованию российского миротворческого контингента при взаимодействии с представителями сторон конфликта удалось стабилизировать обстановку.
На данный момент известно, что после проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из населенного пункта Фурух.
В субботу, 26 марта, ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе
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