ВС Азербайджана дважды нарушили режим прекращения огня в Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана дважды нарушили режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. В результате этого четыре человека получили ранения, об этом рассказали в Минобороны России.

В ведомстве также отметили, что командованию российского миротворческого контингента при взаимодействии с представителями сторон конфликта удалось стабилизировать обстановку.

На данный момент известно, что после проведённых переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из населенного пункта Фурух.

В субботу, 26 марта, ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе