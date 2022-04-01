Моррисон: Украине передадут австралийские бронетранспортёры

Власти Австралии решили отправить Украине бронетранспортёры Bushmaster. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Мы собираемся отправить наши бронетранспортёры, наши "Бушмастеры", и мы отправим их туда на нашем C-17", — цитирует Моррисона ABS News.

По словам премьер-министра, Австралия отправит несколько бронетранспортёров на Украину после публичной просьбы её президента Владимира Зеленского. Тот в ходе выступления перед парламентом Австралии заявил, что Украина нуждается в оружии, а также в санкциях против РФ и её сторонников.

Моррисон не уточнил, сколько бронетранспортёров предполагается направить Киеву, а также когда они будут поставлены. По словам главы Минобороны Австралии Питера Даттона, его ведомство определяется с тем, как доставить технику на Украину.