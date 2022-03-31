В Минобороны Испании заявили об отправке Украине 10 самолётов с вооружением

Минобороны Испании направило уже десяток самолётов с вооружением для Украины. Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации ведомства, в четверг, 31 марта, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес побывала на авиабазе Морон в Севилье, откуда были отправлены два военно-транспортных самолёта A400M с грузом "наступательных материалов" для Украины. Всего подобных самолётов отправлено уже десять.

Роблес заявила, что Испания намерена отправлять Украине "материалы для самообороны", когда та попросит об этом.

Помимо вооружений, на Украину направили бронированную машину скорой помощи и "гуманитарные материалы"