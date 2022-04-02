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Автор Екатерина Широкова

The New York Times: США выступят посредником в поставках Киеву советских танков

Силовые структуры

США собираются поспособствовать передаче Украине советских танков. По заявлению источника в американской администрации, белый дом намерен выступить в роли посредника в поставках техники.

"Решение выступить в качестве посредника для помощи в передаче танков советского производства, которые украинские войска умеют использовать, было принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского", — пишет The New York Times со ссылкой на анонимного собеседника, близкого к ситуации.

Как отмечает издание, пока не ясно, откуда эти советские танки США намерены "перебросить" на Украину и кто выступит поставщиком. Кроме того неясно, о какой модели и количестве идёт речь. Как подчёркивается в статье, поставки техники могут начаться "очень скоро", но когда точно, источник не уточнил.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
сша украина
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