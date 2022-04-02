Зеленский не ответил, по чьему приказу бомбили нефтебазу в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, по чьему приказу вертолёты ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде.

По его словам, есть вещи, которые он обсуждает "исключительно с военными", а не с прессой.

"Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне", — заявил лидер Украины в интервью телеканалу Fox News.

На уточняющие вопросы лидер Незалежной отвечать отказался.

Ранее Pravda. Ru писала об авиаударе по нефтебазе в Белгороде. После атаки на резервуары с чёрным золотом случился сильный пожар, двое человек пострадали. Как стало известно, атаку совершили вертолёты ВСУ на низкой высоте, именно поэтому российские ПВО не распознали украинские машины ещё на подлёте. Как позже сообщили российские власти, нефтебаза не была военным объектом.