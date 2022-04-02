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Автор Юлия Миленина

Кадыров: мои близкие родственники участвуют в боях в Мариуполе

Силовые структуры

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что его близкие родственники участвуют в боевых столкновениях на территории Мариуполя, который перешёл под контроль ДНР.

Кадыров: мои близкие родственники участвуют в боях в Мариуполе

По словам политика, члены его семьи находятся в первых рядах во время боёв, а также захватывают значимые стратегические объекты.

Кадыров добавил, что каждый житель Чечни сегодня переживает за военнослужащих, присоединившихся к спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

"Совместно с представителями российских силовых структур активно участвуют в подавлении очагов сопротивления бандеровских отморозков на территории Мариуполя мои близкие родственники — представители рода Кадыровых", — пояснил глава Чечни в своём Telegram-канале.

Ранее он заявлял, что Мариуполь на 90-95% удалось освободить от националистических батальонов Украины и "чеченоговорящих шайтанов". При этом Кадыров подчеркнул: город начал возвращаться к нормальной жизни.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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