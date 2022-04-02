В Бундесвере заявили о создании военных ячеек на восточном фланге

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн заявил о создании боевых групп на восточном фланге Европы уже к концу мая. Инициатором идеи выступил Североатлантический альянс. Говорится о планах собрать военных во всех странах от Балтики до Турции для "укрепления" фланга.

Фактически Цорн заявил, что это делается из страха перед Россией.

"На данный момент мы не видим никаких признаков, которые свидетельствовали бы о нападении российских войск на страны НАТО. В этом плане у нас действительно есть время для расширения возможностей НАТО и укрепления восточного фланга", — заявил генеральный инспектор Бундесвера в интервью местным СМИ.

Ранее сообщалось о том, что НАТО создаст четыре многонациональные боевые группы в Европе в ответ на спецоперацию. Отмечается, что в сумме там будет 40 тысяч военнослужащих.