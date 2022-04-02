ПВО РФ нужна доработка: эксперт Кнутов пояснил, как защититься от диверсий ВСУ

Российская противовоздушная оборона должна быть дополнена радарами, которые смогут обнаруживать низколетящие цели, чтобы в будущем избежать диверсий ВСУ. С таким предложением выступил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Накануне два украинских вертолёта на малой высоте, чтобы оставаться незамеченными для российских радаров, вторглись на территорию России и атаковали гражданскую нефтяную базу в Белгороде. В результате ракетного обстрела начался сильный пожар, потребовалось эвакуация горожан, а для борьбы с огнём были привлечены 200 человек и пожарный поезд.

"Учитывая такое нападение, нужно строить радиолокационные станции по обнаружению целей на крайне малых высотах", - рассказал Юрий Кнутов изданию Украина.ру.

Как показала диверсия в Белгороде, угроза украинской атаки нависла над мирными приграничными объектами, а потому российская армия обязана предпринять меры для защиты южных регионов. Избежать подобных ударов можно с помощью доработки существующей системы ПВО, и соответствующие технологии в России есть.

После модернизации станции смогут обнаружить цель и направить команду зенитно-ракетному комплексу. Любой нарушитель будет ликвидирован, как только войдёт в зону поражения.