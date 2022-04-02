Атаку на Белгородскую область квалифицировали как теракт

Авиаудар по нефтебазе в Белгородской области и другие атаки на регион с воздуха отнесены к разряду терактов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту "совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области". Статья 205 Уголовного кодекса РФ.

В материалах уголовного дела говорится, что 1 апреля на Украине "лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации".

Два военных вертолёта пересекли границу, вторглись Белгородскую область и на малой высоте обстреляли нефтебазу. После этого на топливо-энергетическом объекте начался пожар. От атаки ВСУ пострадали два человека.

Ещё одно уголовное дело возбужденно по факту "захвата заложников в Мариупольском роддоме".