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Автор Елена Былкина

Атаку на Белгородскую область квалифицировали как теракт

Силовые структуры

Авиаудар по нефтебазе в Белгородской области и другие атаки на регион с воздуха отнесены к разряду терактов.

Атаку на Белгородскую область квалифицировали как теракт

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту "совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области". Статья 205 Уголовного кодекса РФ.

В материалах уголовного дела говорится, что 1 апреля на Украине "лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации".

Два военных вертолёта пересекли границу, вторглись Белгородскую область и на малой высоте обстреляли нефтебазу. После этого на топливо-энергетическом объекте начался пожар. От атаки ВСУ пострадали два человека.

Ещё одно уголовное дело возбужденно по факту "захвата заложников в Мариупольском роддоме".

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы теракт александр бастрыкин белгородская область
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