В ходе следственных действий в ЛНР двое украинских военнопленных признались, что должны были по приказу подорвать один из мостов в населённом пункте республики Городище.
Уточняется, что этот объект инфраструктуры используется как мирными жителями, так и военными.
Двое пленных — это водитель украинской армии и глава блокпоста в Городище, боец национальной гвардии Украины. Они сдались в плен в феврале.
Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова заявила, что пленные представители ВСУ, которые находятся в ЛНР, не хотят возвращаться в украинскую армию.
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".