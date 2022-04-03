Украинские военнопленные рассказали, как должны были взорвать мост в ЛНР

В ходе следственных действий в ЛНР двое украинских военнопленных признались, что должны были по приказу подорвать один из мостов в населённом пункте республики Городище.

Уточняется, что этот объект инфраструктуры используется как мирными жителями, так и военными.

Двое пленных — это водитель украинской армии и глава блокпоста в Городище, боец национальной гвардии Украины. Они сдались в плен в феврале.

Ранее уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова заявила, что пленные представители ВСУ, которые находятся в ЛНР, не хотят возвращаться в украинскую армию.