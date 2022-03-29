В ЛНР заявили об освобождении от ВСУ более 90% территории республики

Свыше 90% территории Луганской Народной Республики удалось освободить от ВСУ к утру 29 марта, заявили в МИД ЛНР.

"По состоянию на утро 29.03.2022 освобождено более 90% территории Луганской Народной Республики", — сообщает Telegram-канал министерства.

По информации ведомства, бойцы Народной милиции республики освободили 94 населенных пункта ЛНР и ДНР.

Также сообщается об освобождении российскими военными населённых пунктов ЛНР к северу — северо-востоку от линии Сватово — Старобельск — Новоайдар — Широкое.

В настоящее время под контролем украинских военных остаются города Золотое, Лисичанск и Северодонецк, а также ряд прилегающих к ним населённых пунктов. В МИД отметили также, что на освобождённых территориях ЛНР действуют несколько "националистических банд", которые ранее были выбиты из населённых пунктов и укрепрайонов.