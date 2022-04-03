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Автор Валентина Севрюгина

Украинские силовики рассказали о "зачистке" в Буче за день до видео с телами

Силовые структуры

Украинские силовики провели в городе Буче "зачистку" за день до появления видео с трупами мирных жителей. Об этом сообщила сама нацполиция страны в Facebook*

Украинские силовики рассказали о "зачистке" в Буче за день до видео с телами

Уточняется, что "зачистка" украинскими спецподразделениями проводилась 2 апреля. Силовики "очищали" город от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными. При этом на видеозаписи у некоторых убитых видны белые повязки, которые могли принять за опознавательные знаки россиян.

Напомним, что опубликованная видеозапись была сделана после ухода российских военных из города Буча Киевской области. На кадрах видны многочисленные погибшие мирные жители, лежащие на дороге.

В Минобороны России заявили, что опубликованные фотографии и видео из украинского города являются очередной провокацией киевского режима.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
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