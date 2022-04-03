Украинские силовики рассказали о "зачистке" в Буче за день до видео с телами

Украинские силовики провели в городе Буче "зачистку" за день до появления видео с трупами мирных жителей. Об этом сообщила сама нацполиция страны в Facebook*

Уточняется, что "зачистка" украинскими спецподразделениями проводилась 2 апреля. Силовики "очищали" город от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными. При этом на видеозаписи у некоторых убитых видны белые повязки, которые могли принять за опознавательные знаки россиян.

Напомним, что опубликованная видеозапись была сделана после ухода российских военных из города Буча Киевской области. На кадрах видны многочисленные погибшие мирные жители, лежащие на дороге.

В Минобороны России заявили, что опубликованные фотографии и видео из украинского города являются очередной провокацией киевского режима.

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