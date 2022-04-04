Басурин: ВСУ могут повторить провокации по примеру Бучи в других посёлках

Вооружённые силы Украины (ВСУ) по приказу Киева могут "для картинки" повторить провокацию по примеру Бучи в других населённых пунктах. Такое мнение выразил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, главная цель киевского режима — это создание негативного информационного повода, дискредитирующего российскую армию. Он не исключил, что в дальнейшем украинские военные будут совершать аналогичные преступления, которые приведут к ещё большему количеству жертв среди мирного населения.

"Ту провокацию, которую они сделали в Буче, они могут повторить в принципе и в других своих посёлках. Это нужно ожидать и сильно не обращать внимания. Им для чего нужна эта провокация? Инфоповод, картинка", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее украинские власти обвинили РФ в убийстве гражданского населения Бучи в результате обстрела. Однако российские дипломаты утверждают, что преступление было организовано киевским режимом после отвода войск РФ.