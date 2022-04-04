Минобороны РФ заявило о взятии Новобахмутовки бойцами ДНР

Село Новобахмутовка в Донецкой области перешло под контроль войск ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населённый пункт Новобахмутовка", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

В Минобороны отметили, что в боях за село подразделения ДНР уничтожили около роты военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Также сообщается о продолжении наступления войск ЛНР.