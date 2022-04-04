Село Новобахмутовка в Донецкой области перешло под контроль войск ДНР, заявили в Минобороны РФ.
"Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населённый пункт Новобахмутовка", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что в боях за село подразделения ДНР уничтожили около роты военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Также сообщается о продолжении наступления войск ЛНР.
"Подразделения Народной Милиции Луганской Республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населённый пункт Новотошковское с востока и юга", — заявили в министерстве.
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Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.