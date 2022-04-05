EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
IT-специалист: Россия лидирует на мировом рынке по качеству создаваемого софта
Боррель: ЕС объявляет нескольких сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата
Чехия направила Украине советские танки Т-72
Налоговый вычет за занятия спортом позволит получить до 15,6 тыс. рублей в год
Эстония высылает 14 российских дипломатов из-за конфликта на Украине
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политолог назвал идею поставок газа за рубли неординарным ответом РФ на санкции
Автор Евгения Васильева

FT: Штаты, Британия и Австралия решили разрабатывать гиперзвуковое оружие

Силовые структуры

Члены альянса AUKUS Вашингтон, Лондон и Канберра планируют работать над созданием гиперзвукового оружия, заявили британские журналисты. По информации СМИ, таким образом блок реагирует на успехи Пекина в военной сфере.

Как рассказал источник Financial Times, американский лидер Джозеф Байден, скорее всего, во вторник, пятого марта, сообщит, что союз запускает совместную разработку гиперзвуковых ракет.

Ранее в Пентагоне рассказали об удачных испытаниях гиперзвуковой ракеты от компании Lockheed Martin. Это уже второй успешный запуск, подчеркнули власти Штатов.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
сша китай австралия джо байден великобритания
Популярное
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"

"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.

"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Шоу-бизнес
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Популярное
Силовые структуры
"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"

"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.

"КП": мирных жителей Бучи расстреливали нацисты "Боцмана"
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Экономика и бизнес
Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Мир. Новости мира
Американский полковник: США готовы перейти к запасному плану по Украине
Игорь Буккер ЕС не рад выборам в Сербии и Венгрии Игорь Буккер Усам Оздемиров Украинское досье грозит бедами семье Байденов Усам Оздемиров Любовь Степушова В Германии возрождается нацизм на базе русофобии Любовь Степушова
Финансы
Финансист: Россия упускает исторический шанс выиграть войну у Запада
Общество
Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Шоу-бизнес
Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ
Последние материалы
Пентагоне отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Берлин поставит ВСУ вооружения на 186 миллионов евро
IT-специалист: Россия лидирует на мировом рынке по качеству создаваемого софта
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Украинское досье грозит бедами семье Байденов
Боррель: ЕС объявляет нескольких сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата
Чехия направила Украине советские танки Т-72
Налоговый вычет за занятия спортом позволит получить до 15,6 тыс. рублей в год
Эстония высылает 14 российских дипломатов из-за конфликта на Украине
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников