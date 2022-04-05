FT: Штаты, Британия и Австралия решили разрабатывать гиперзвуковое оружие

Члены альянса AUKUS Вашингтон, Лондон и Канберра планируют работать над созданием гиперзвукового оружия, заявили британские журналисты. По информации СМИ, таким образом блок реагирует на успехи Пекина в военной сфере.

Как рассказал источник Financial Times, американский лидер Джозеф Байден, скорее всего, во вторник, пятого марта, сообщит, что союз запускает совместную разработку гиперзвуковых ракет.

Ранее в Пентагоне рассказали об удачных испытаниях гиперзвуковой ракеты от компании Lockheed Martin. Это уже второй успешный запуск, подчеркнули власти Штатов.