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Автор Валентина Севрюгина

Лавров: фейк из Бучи нужен Украине для отвлечения внимания от переговоров

Силовые структуры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что фейковое видео из Бучи призвано отвлечь внимание от того, что украинская сторона отказалась от своих предложений в Стамбуле. Он сказал это во время интервью телеканалу "Россия 24". 

Глава МИД РФ отметил, что есть все основания полагать, что провокация была сделана для того, чтобы переключить внимание общественности от переговорного процесса. Лавров добавил, что уже после Стамбула Украина стала отыгрывать назад и выдвигать новые условия, а после появления фальшивки про город Буча вообще попыталась прервать переговоры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не доверять распространённым Украиной видеоматериалам из Бучи.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия украина сергей лавров
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