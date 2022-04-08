Украинские военные обстреляли жителей Рубежного в ЛНР в момент раздачи еды

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Рубежном, где жителям Луганской народной республики раздавали еду в рамках гуманитарной программы.

По предварительным данным, погибли семь человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на очевидцев трагедии. Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Алексей Мазейкин сообщил журналистам, что обстрелы города со стороны ВСУ не прекращаются. По его словам, количество погибших среди мирного населения растёт с каждым днём.

"Недавно был прилёт артиллерийского снаряда. Погибли три человека гражданских, получали гуманитарную помощь в школе, возвращались домой и буквально полтора метра не дошли", — отметил Мазейкин.

Он добавил, что тела погибших несколько дней лежали на улице, только после прекращения обстрелов соседи смогли их захоронить.

Военный ЛНР с позывным "Епископ" пояснил, что в этот же день в момент раздачи еды погибли ещё четыре человека. Как подчеркнул боец, ВСУ целенаправленно вели огонь по зданию школы.