Украинские военные собираются убивать мирных жителей в Чернигове

Правоохранительные силы России смогли перехватить запись разговора гражданина Украины Руслана Бондаренко с жителем Черниговской области по имени Игорь. На ней Бондаренко обсуждает с Игорем убийство трёх-четырёх мирных жителей города за якобы пособничество военнослужащим России.

Судя по информации РИА "Новости", Бондаренко является сотрудником СБУ. Во время диалога он спрашивал, нашёл ли Игорь "негодяев", которых нужно застрелить, и, получив утвердительный ответ, попросил прислать в мессенджер их фамилии.

Планируется произвести обстрел мирных жителей сегодня, 6 апреля, во время прибытия в один из населенных пунктов на границе.