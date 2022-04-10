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Автор Дмитрий Плотников

МО РФ: Украина и Запад готовят провокации с массовым уничтожением жителей ЛНР

Силовые структуры

Украина при поддержке Запада готовит провокации с уничтожением мирных жителей Луганской Народной Республики.

МО РФ: Украина и Запад готовят провокации с массовым уничтожением жителей ЛНР

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации, Киев планирует совместные с Западом акции, направленные на дискредитацию Армии РФ на Украине. В результате должны массового погибнуть мирные жители ЛНР.

Данные варварские методы уже несколько раз принимал киевский режим. Очевидно, что ради дешёвого хайпа бандеровцы с "коллективным Западом" легкго разменяют жизни простых мирных граждан.

Остается надеяться, что Министерство обороны РФ и отряды Народной милиции ЛНР смогут предпринять какие-то меры и жизни людей будут спасены.

А тем временем с каждым днем бойцы ЛНР продвигаеются в Рубежное. ВСУ удерживают промзону. Центральные районы простреливаются снайперами, пересекать улицы можно лишь бегом. В городе тяжелая гуманитарная ситуация: нет света, воды и газа, поэтому ВС РФ активно помогает жителям продуктами и товарами первой необходимости.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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