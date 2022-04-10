В Мариуполе РФ и ДНР освободили 47 человек с захваченных националистами кораблей

В народной милиции ДНР рассказали, что военным республики и России удалось освободить сорок семь членов экипажей с кораблей, которые блокировали в порту Мариуполя националисты Украины. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале милиции.

Известно, что среди освобождённых членов экипажей граждане РФ, Азербайджана, Египта и Украины. По информации милиции, они не смогли вовремя покинуть зону боевых действий из-за мин, которые были установлены представителями нацбатальона Азов*. Уточняется, что членами экипажей прикрывались как живым щитом.

В воскресенье, 10 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя. По его словам, чеченские бойцы выполнили главные задачи, в городе остались "недобитые горстки бандеровцев".

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ