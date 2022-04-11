Пленные рассказали, как им приказали расстреливать мирных жителей Рубежного

Сдавшиеся в плен военнослужащие Нацгвардии Украины рассказали, как их командиры приказали расстреливать мирных жителей Рубежного.

Был приказ стрелять на поражение в любого движущегося — без разницы, мирный это человек или нет, рассказывают пленные нацгвардейцы.

"В какой-то момент привезли туда людей, там были и женщины, и мужчины… Люди, которых привезли, были с повязками белыми, это были жители Рубежного. Всех выставили перед нами, нам был отдан приказ всех их расстрелять", — на видеоролике рассказывает бандеровец.

Видео Народной милиции ЛНР.

Кстати, поступают сигналы о том, что бандеровцы вновь собираются применять химвещества. Вчера, 10 апреля 2022 года в Рубежном опять подорвали цистерну с кислотой. Пытались обстреливать "Точкой-У".

Украину в очередной раз пообещали "накачать" оружием. ЕС и страны НАТО действуют по принципу максимального вооружения киевского режима. Они и не думают вкладываться ни в экономику, ни в спасение людей. Ясно, что готовится крупная войсковая операция, которая является основной целью второй фазы операции.