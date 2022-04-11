Глава СКР заявил о необходимости расследования применения ВСУ "Точки-У"

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям вместе с правоохранителями ЛНР зафиксировать подразделение ВСУ и должностных лиц, ответственных за применение "Точки-У".

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Новоайдар в Луганской народной республике с применением ракет "Точка-У". В результате обстрела погибла 31-летняя женщина.

Как сообщает Telegram-канал СКР, Быстрыкин заявил, что необходимо установить должностные лица, причастные к этому преступлению. Провести расследование необходимо вместе с правоохранительными органами ЛНР.