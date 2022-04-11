Освобождённые посёлки не вернутся на Украину, заявил глава ДНР Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что для освобождённых населённых пунктов Запорожской области пути назад на Украину "нет и быть не может".

Ранее Пушилин и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подняли российский флаг и копию знамени Победы над посёлком Розовка Запорожской области, который расположен в 50 километрах от Мариуполя.

"Несмотря на то, что это не территория ДНР, но на данный момент есть запрос людей, которые там находятся непосредственно. Которым требуется тоже помощь. Помимо гуманитарной помощи необходимо было указать и сформулировать определенные смыслы, что никакого пути назад нет и быть не может", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Он добавил, что ДНР и Россия предоставляют жителям освобождённых населённых пунктов медикаменты, продукты питания, горюче-смазочные материалы.

В понедельник, 11 апреля Пушилин заявил об освобождении порта Мариуполя, который ранее контролировали украинские националисты. Теперь силам ДНР и чеченским бойцам предстоит "выкурить" боевиков нацбатальона "Азов"* с территории завода "Азовсталь".

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