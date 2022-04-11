Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем", — рассказал он.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобождён на 98 процентов. По его словам, остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость.
Позже Пушилин заявил, что от 1,5 до 3 тысяч украинских националистов остаются в Мариуполе в районе завода "Азовсталь".
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.