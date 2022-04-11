Войска ДНР взяли порт Мариуполя под контроль, объявил Пушилин

Силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем", — рассказал он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобождён на 98 процентов. По его словам, остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод "Азовсталь", который нацисты переоборудовали в настоящую крепость.

Позже Пушилин заявил, что от 1,5 до 3 тысяч украинских националистов остаются в Мариуполе в районе завода "Азовсталь".

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.