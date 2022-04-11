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Автор Юлиана Смирнова

В Пентагоне заявили, что системы ПВО C-400 слишком сложны для украинских солдат

Силовые структуры

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что речи о поставках комплексов C-400 на Украину не идёт. Однако США продолжают искать системы противовоздушной обороны дальнего действия для Киева. 

В Пентагоне заявили, что системы ПВО C-400 слишком сложны для украинских солдат

По словам американского чиновника, ни одна из стран не могла передать Украине комплексы, которые являются слишком сложными для ВСУ.

"Это более сложная система. Это точно не та система, которую украинцы могут применять", - заявил представитель Пентагона во время брифинга.

На брифинге чиновник подчеркнул, что поиски ПВО советского производства у союзников продолжаются. По его мнению, это именно та техника, которой умеют пользоваться украинские военные.

Комплексы C-400 есть у Турции и местные СМИ заявляют, что власти США просят передать их Киеву. На прошлой неделе стало известно, что Словакия отдала Украине ПВО C-300.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина пентагон
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