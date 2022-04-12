Шеремет: ВСУ могут так упорно защищать в Мариуполе инструкторов НАТО

Депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет предполагает, что операция по Мариуполю может так затягиваться в том числе потому, что в городе, возможно, скрываются военные инструкторы НАТО.

"Допускаю, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО и представители спецслужб ряда западных стран. Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты", — поделился Шеремет своим мнением с РИА Новости.

По информации депутата, в течение последних восьми лет НАТО вели подготовку к наступлению на РФ, укрепляясь в восточной части Украины, но им пришлось отказаться от своих намерений из-за спецоперации. В связи с этим парламентарий предсказал миру "много интересных открытий", связанных с тайнами Мариуполя.

"Думаю, что по Мариуполю нас еще ждет много интересных открытий, способных шокировать все мировое сообщество", — сказал Шеремет.

Он добавил, что стараниями националистов Украина стала неким "террористическим образованием". Доказательством этому служит постоянный огонь со стороны украинских националистов по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.