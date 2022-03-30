Шеремет: нужно созвать трибунал по преступлениям украинских националистов

По зверским преступлениям и издевательствам украинских националистов и ВСУ над мирными жителями и пленными, необходимо созвать трибунал, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Речь идёт о недавнем видео, которое стало вирусным, где украинские националисты издеваются над российскими пленными, стреляя им по ногам и запугивая.

"Одного расследования здесь недостаточно. Нужно созвать международный трибунал и привлечь украинских военных и националистов к ответу за все их преступления против мирных граждан и военнопленных", — пояснил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Шеремет, а провести международный трибунал нужно в Одессе, где восемь лет назад сожгли Дом профсоюзов вместе с людьми. Депутат уточнил, что подобные преступления не должны оставаться безнаказанными, а "возмездие настигнет каждого".