Украинский беспилотник уничтожен у побережья Крыма пущенными с фрегата Черноморского флота ракетами, заявили в Минобороны РФ.
"Экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат типа "Байрактар". Цель была уничтожена пуском двух ракет корабельного зенитного ракетного комплекса "Штиль"", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
По информации ТАСС, беспилотник бы сбит экипажем фрегата "Адмирал Эссен".
В Минобороны сообщили, что уничтоженный "Байрактар" был запущен в целях разведки позиций техники российских военных Вооруженных сил России в Крыму и южной части Украины, а также действий Черноморского флота.
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