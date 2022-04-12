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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ : украинский "Байрактар" уничтожен ракетами у побережья Крыма

Силовые структуры

Украинский беспилотник уничтожен у побережья Крыма пущенными с фрегата Черноморского флота ракетами, заявили в Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат типа "Байрактар". Цель была уничтожена пуском двух ракет корабельного зенитного ракетного комплекса "Штиль"", — сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

По информации ТАСС, беспилотник бы сбит экипажем фрегата "Адмирал Эссен".

В Минобороны сообщили, что уничтоженный "Байрактар" был запущен в целях разведки позиций техники российских военных Вооруженных сил России в Крыму и южной части Украины, а также действий Черноморского флота.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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