Бывший работник "Азовстали" рассказал про размеры бомбоубежищ на комбинате

Металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе известен большим количеством бомбоубежищ, скрывающихся в его недрах. О их размере поведал бывших сотрудник комбината, который работал там до 24 февраля уборщиком металлургических отходов.

Бывший сотрудник рассказал, что на территории завода военная техника и украинские военные появились уже 24 февраля.

Уборщик уточнил, что на территории комбината очень много бомбоубежищ, поэтому, по его словам, "выкурить оттуда военных будет нелегко".

"Я 24 февраля туда заносил около 300 упаковок минеральной воды, и скажу, что они немаленькие. Бомбоубежище длинное, по четыре кровати в комнате, довольно крепкое и с тремя бронированными дверями. Я далеко не ходил, но видно было, что их [комнат в бомбоубежище] много еще в длину", -вспомнил работник "Азовстали" в беседе с "Лентой.ру".

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин предположил, что на территории завода, превращённого боевиками в крепость, могут скрываться от 3 до 4 тысяч украинских военных. Также он отметил бесполезность возможного штурма укреплённого здания с большим количеством подземных ходов.