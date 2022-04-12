Военный эксперт раскрыл правду, что скрывает НАТО на "Азовстали"

А что же всё-таки находится в бункерах под заводом "Азовсталь" в Мариуполе?

Открылось неожиданное.

Военный эксперт Борис Рожин раскрыл, что же именно находится на заводе "Азовсталь", где скрываются остатки украинских нацистов. По словам эксперта центра военно-политической журналистики, в подземелье оборудована биолаборатория с биологическим оружием и секретные объекты НАТО. Там же заблокированы высокопоставленные офицеры НАТО, Французского Иностранного легиона и персонал лаборатории. Плюс их охрана – порядка трёх тысяч человек.

Биолабораторию под заводом построила и эксплуатировала компания Metabiota, связанная с Хантером Байденом, Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским, убеждён Рожин.

"В лабораториях велись испытания по созданию биооружия. Тысячи жителей Мариуполя стали "подопытными кроликами" в этих страшных испытаниях. И в этих бесчеловечных опытах принимали участие в основном западные "специалисты", - подчёркивает эксперт в беседе с Царьградом.

Борис Рожин сообщает, что с началом специальной операции французских офицеров не успели эвакуировать с завода, и как раз по этой причине Эммануэль Макрон так часто названивает Владимиру Путину. Кстати, часть офицеров уже погибла и тут же был уволен глава разведки Франции Эрик Видо.

Также в подземельях сейчас заблокированы офицеры из США, ФРГ, Канады, Италии, Турции, Польши, Греции и Швеции.

"Американский генерал-лейтенант Роджер Клотье, захваченный Народной Милицией ДНР в плен на днях из сбитого вертолёта, был отслежен ГРУ ГШ и СВР России в Мариуполе по результатам внешнего наблюдения за его любовницей на территории Турции в Измире… Как только поступила информация, что эта дама приехала в Мариуполь, Россия начала военную операцию и заблокировала город", - сообщает военный аналитик.

Надо отметить, что жилые районы Мариуполя и морской порт уже на 95% контролируются нашими войсками.

А вот на заводе "Азовсталь", действительно превращённом в укрепрайон, остаётся в окружении несколько тысяч боевиков "Азова" (организация, запрещённая на территории России) и как раз до нескольких сот иностранных наёмников.

Всё вышеизложенное и является причиной бессильной злобы Запада.