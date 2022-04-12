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Автор Дмитрий Плотников

Военный эксперт раскрыл правду, что скрывает НАТО на "Азовстали"

Силовые структуры

А что же всё-таки находится в бункерах под заводом "Азовсталь" в Мариуполе?

Военный эксперт раскрыл правду, что скрывает НАТО на "Азовстали"

Открылось неожиданное.

Военный эксперт Борис Рожин раскрыл, что же именно находится на заводе "Азовсталь", где скрываются остатки украинских нацистов. По словам эксперта центра военно-политической журналистики, в подземелье оборудована биолаборатория с биологическим оружием и секретные объекты НАТО. Там же заблокированы высокопоставленные офицеры НАТО, Французского Иностранного легиона и персонал лаборатории. Плюс их охрана – порядка трёх тысяч человек.

Биолабораторию под заводом построила и эксплуатировала компания Metabiota, связанная с Хантером Байденом, Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским, убеждён Рожин. 

"В лабораториях велись испытания по созданию биооружия. Тысячи жителей Мариуполя стали "подопытными кроликами" в этих страшных испытаниях. И в этих бесчеловечных опытах принимали участие в основном западные "специалисты", - подчёркивает эксперт в беседе с Царьградом.

Борис Рожин сообщает, что с началом специальной операции французских офицеров не успели эвакуировать с завода, и как раз по этой причине Эммануэль Макрон так часто названивает Владимиру Путину. Кстати, часть офицеров уже погибла и тут же был уволен глава разведки Франции Эрик Видо.

Также в подземельях сейчас заблокированы офицеры из США, ФРГ, Канады, Италии, Турции, Польши, Греции и Швеции. 

"Американский генерал-лейтенант Роджер Клотье, захваченный Народной Милицией ДНР в плен на днях из сбитого вертолёта, был отслежен ГРУ ГШ и СВР России в Мариуполе по результатам внешнего наблюдения за его любовницей на территории Турции в Измире… Как только поступила информация, что эта дама приехала в Мариуполь, Россия начала военную операцию и заблокировала город", - сообщает военный аналитик.

Надо отметить, что жилые районы Мариуполя и морской порт уже на 95% контролируются нашими войсками.

А вот на заводе "Азовсталь", действительно превращённом в укрепрайон, остаётся в окружении несколько тысяч боевиков "Азова" (организация, запрещённая на территории России) и как раз до нескольких сот иностранных наёмников.

Всё вышеизложенное и является причиной бессильной злобы Запада.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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