Баранец: блокированные на "Азовстали" натовцы просят русских о пощаде

Иностранные военные, заблокированные на "Азовстали" просят русских о пощаде: "Ребята, выпустите нас, мы пешком уйдём".

Об этом рассказыввает военный обозреватель КП Виктор Баранец в эфире "Соловьёв LIVE". Эксперт рассказал, что происходит сейчас в "катакомбах" "Азовстали", где оказались заблокированы украинские националисты и инструкторы НАТО.

Речь идёт о нескольких десятках военных инструкторов из Европы и США. Эту информацию, по мнению аналитика, подтверждает важный факт. По всей вероятности, именно к натовцам для эвакуации пытался прорываться корабль в Мариупольском порту. Плюс была попытка вывезти "зарубежных спецов" на вертолётах. Тогда наши ВС сбили два вертолёта.

Их призывы к нашим командирам: "Ребята, выпустите нас, мы пешком уйдём" - смешны. Они даже говорят, что "нам очень хочется попасть в Днепропетровск, говорит Баранец.

Кстати, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин уже предсказывал направление нового удара. После зачистки Мариуполя наши освободители пойдут в наступление севернее, уверен эксперт. А у бойцов на "Азовстали" заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Их шансы прорваться практически равны нулю.