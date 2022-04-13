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Автор Дмитрий Плотников

Баранец: блокированные на "Азовстали" натовцы просят русских о пощаде

Силовые структуры

Иностранные военные, заблокированные на "Азовстали" просят русских о пощаде: "Ребята, выпустите нас, мы пешком уйдём".

Баранец: блокированные на "Азовстали" натовцы просят русских о пощаде

Об этом рассказыввает военный обозреватель КП Виктор Баранец в эфире "Соловьёв LIVE". Эксперт рассказал, что происходит сейчас в "катакомбах" "Азовстали", где оказались заблокированы украинские националисты и инструкторы НАТО.

Речь идёт о нескольких десятках военных инструкторов из Европы и США. Эту информацию, по мнению аналитика, подтверждает важный факт. По всей вероятности, именно к натовцам для эвакуации пытался прорываться корабль в Мариупольском порту. Плюс была попытка вывезти "зарубежных спецов" на вертолётах. Тогда наши ВС сбили два вертолёта.

Их призывы к нашим командирам: "Ребята, выпустите нас, мы пешком уйдём" - смешны. Они даже говорят, что "нам очень хочется попасть в Днепропетровск, говорит Баранец.

Кстати, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин уже предсказывал направление нового удара. После зачистки Мариуполя наши освободители пойдут в наступление севернее, уверен эксперт. А у бойцов на "Азовстали" заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Их шансы прорваться практически равны нулю.

"Сроки выбивания их из промзоны "Азовстали" трудно предсказуемы с учётом особых условий и разветвлённой сети подземных сооружений. Основные же события будут происходить севернее Мариуполя в Донбассе", - убеждён Кашин.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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