Минобороны: армия РФ уничтожила два крупных склада вооружения на Украине

Армия России с помощью высокоточных ракет морского и воздушного базирования уничтожила два крупных склада вооружения на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На встрече с журналистами он отметил, что российские военные выполняли задачи по уничтожению объектов в тёмное время суток.

"В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населённых пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск", — сказал генерал-майор.

Также он добавил, что на аэродроме Миргород армия РФ уничтожила два вертолёта Ми-24 и два Ми-8.

Ранее в Минобороны заявили, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Вооружённых сил Украины, в том числе склад с боеприпасами Тошковка, который базировался в Луганской области.