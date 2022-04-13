Армия России с помощью высокоточных ракет морского и воздушного базирования уничтожила два крупных склада вооружения на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На встрече с журналистами он отметил, что российские военные выполняли задачи по уничтожению объектов в тёмное время суток.
"В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населённых пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск", — сказал генерал-майор.
Также он добавил, что на аэродроме Миргород армия РФ уничтожила два вертолёта Ми-24 и два Ми-8.
Ранее в Минобороны заявили, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Вооружённых сил Украины, в том числе склад с боеприпасами Тошковка, который базировался в Луганской области.
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