Ангар с авиатехникой и склады боеприпасов ВСУ уничтожили ракетами ВС РФ

Ангар с авиационной техникой, а также два склада с боеприпасами ВСУ уничтожены за ночь в результате ракетных ударов ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены: склад боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области", - сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, также ракетный удар нанесён по складу с боеприпасами в окрестностях села Гавриловка Киевской области.

Сообщается, что российская авиация уничтожила 32 украинских военных объекта. В частности, удары нанесены по одному командному пункту ВСУ и 18 местам скопления украинской военной техники.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 130 украинских самолётов и 99 вертолётов, 244 ЗРК, 443 беспилотника, около 2140 танков и других боевых бронированных машин, 241 установку РСЗО, 917 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2046 единиц спецавтотехники.