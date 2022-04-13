Министерство внутренних дел Украины осадило президента страны Владимира Зеленского относительно планов обменять главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на военнопленных. Советник главы министерства Вадим Денисенко в эфире канала "Рада" заявил, что Медведчук должен дать показания касательно создания пятой колонны внутри Украины, поскольку только он обладает огромным объёмом информации в этой области, а ещё — провести над ним суд, дать соответствующий срок и "выбить из него определённые показания", после чего обменять. Денисенко, впрочем, добавил, что если можно освободить украинских пленных, то это нужно обязательно сделать.
"Если Медведчук сдаст пароли и явки, этого будет больше, чем достаточно для того, чтобы мы дальше могли двигаться и дальше мы понимали, кто, что и кому должен", — отметил он.
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