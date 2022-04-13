Минутное видео о расстреле россиян заставило заплакать пленного украинца

Короткий ролик с передовой заставил пленного украинца заплакать. Единственное слово, которое боевик сумел подобрать для экс-сослуживцев, присутствующих на видео: "мрази".

Телеграм-канал SHOT опубликовал ролик, где двум пленным боевикам ВСУ показывают видео их же сослуживцев, которые издеваются над нашими пленными, а после расстреливают героев. Один из украинцев при виде этого видео не смог сдержать слёз и заплакал, другой дрожащим голосом попросил остановить ролик.

"Это издевательство, я не знаю… У меня просто нет слов", — говорит один из боевиков, добавив, что "мрази есть везде".

Потом украинцы рассказали, что один из-за ранения мог лишиться ноги, но благодаря профессиональной помощи русских медиков он будет ходить. Второй боевик также рассказал, что получил медпомощь после ранения и сейчас украинцы идут на поправку.

Также один признался, что "свои" предупреждали, что к разведчикам и артиллеристам РФ "лучше не попадать в плен". Когда ВСУшники попали в плен, были сильно удивлены человеческому отношению. Ведь их командование внушало: "россияне переломают пальцы и вряд ли оставят в живых".

"Я живой и здоровый", сказал он, опровергнув нелепый вброс украинской пропаганды.