Минобороны: Российский военный корабль серьезно поврежден взрывом

Весь экипаж ракетного крейсера "Москва" эвакуирован после взрыва боеприпасов, вызванного пожаром, говорится в заявлении Минобороны России.

Крейсер получил "серьезные повреждения" в результате того, что из-за пожара сдетонировал находившийся на борту боезапас расследуется. Причины пожара, как сообщает МО РФ, расследуются.

Ракетный крейсер класса "Слава", спущенный на воду в 1979 году, вооружен 16 противокорабельными ракетами и другими зенитными ракетами, торпедами и пушками. Он входит в состав Черноморского флота и с февраля участвует в операциях у берегов Украины.