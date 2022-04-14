Штаб ВСУ уничтожили высокоточным оружием российские военные

Штаб и хранилище ГСМ украинских военных уничтожили высокоточным оружием ВС РФ, заявили в российском министерстве обороны.

"Уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, всего 13 апреля высокоточным оружием уничтожено 36 украинских военных объектов. В частности, удары нанесены по командному пункту 15-го отдельного полка нацгвардии Украины в Черкасском, двум ремонтным базам и двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением, расположенных во Врубовке и Берестовом, а также пяти опорным пунктам ВСУ в окрестностях Попасной и Барвенково.

Ещё 10 объектов ВСУ поражено в результате авиаударов. В частности, российская авиация уничтожила пункт управления, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением. Кроме того, удары нанесены по шести местам скопления украинской военной техники.