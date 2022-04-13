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Автор Дмитрий Плотников

Ищенко: если появилась возможность, почему бы не ликвидировать правосека*

Силовые структуры

В пяти километрах южнее города Изюм российский спецназ ликвидировал одного из одиозных главарей украинского корпуса "Правый сектор" (организация, запрещенная на территории России) Тараса Бобанича.

Ищенко: если появилась возможность, почему бы не ликвидировать правосека*

По информации МО РФ, Бобанич лично с 2014 года отдавал приказы об обстреле из тяжелого вооружения жилых домов в Луганске и Донецке. Этот нацист виновен в гибели тысяч мирных жителей, в числе которых много детей.

"Если появилась такая возможность, то почему бы не ликвидировать правосека*? А впрочем, замечу, что МЩ РФ — это не израильский "Моссад", и оно точно не будет заниматься организацией убийств лидеров "Правого сектора"* и подобных организаций. Отлавливать военных преступников — это, скорее, работа разведки", — говорит президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко.

Представитель военного ведомства заявил, что ВС РФ продолжат "поиск и уничтожение" руководителей нацистских организаций Украины, и от справедливой кары никто не уйдёт, сообщают argumenti.ru.

Информация о гибели нациста с позывным "Хаммер" появилась несколько дней назад, но официальное подтверждение из Министерства обороны РФ пришло только в начале недели. Кстати, огромное количество военных преступников не только члены всевозможных фашистских украинских формирований, но и спокойно заседают в Верховной Раде.

"Я считаю, что в киевской Раде у многих людей, начиная с того же Турчинова, руки просто по локоть в крови, но ведь сейчас главное — победить на поле боя, а не поймать и убить Турчинова. Гораздо важнее сначала победить в специальной военной операции и разгромить украинскую армию, ну а уж потом можно будет думать, как поймать Турчинова и всех остальных, — подытожил Ищенко.

Можем ли мы поймать Турчинова? — спрашивает в разговоре с "АН" эксперт.

Однако тут же констатирует, что военных преступников должны ловить специальные службы, а не Минобороны. А МО РФ пусть спокойно выигрывает войну, сказал в заключение Ищенко.

"Правый сектор"* - организация, запрещенная на территории России.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы ростислав ищенко
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