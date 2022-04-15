Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признался, что ему стыдно воевать с теми "бойцами", которых выставляют против его подготовленного спецназа власти Украины.
В опубликованном в Telegram посте Кадыров показал пленных солдат ВСУ — очень немолодых — отметив, что эти "бедолаги" неспособны даже держать оружие в руках.
В прикреплённом видео военнопленные пожилые украинцы рассказывают, что ежедневно ВСУ несут большие потери только потому, что у армии Украины нет возможности противостоять ВС РФ.
"За один день боев в Рубежном погибло более 120 человек".
Как отмечает глава Чечни, поражение украинской армии неизбежно, как бы ни накачивал её Запад оружием.
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".