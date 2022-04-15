Кадыров признался, что ему стыдно воевать против украинцев

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признался, что ему стыдно воевать с теми "бойцами", которых выставляют против его подготовленного спецназа власти Украины.

В опубликованном в Telegram посте Кадыров показал пленных солдат ВСУ — очень немолодых — отметив, что эти "бедолаги" неспособны даже держать оружие в руках.

В прикреплённом видео военнопленные пожилые украинцы рассказывают, что ежедневно ВСУ несут большие потери только потому, что у армии Украины нет возможности противостоять ВС РФ.

"За один день боев в Рубежном погибло более 120 человек".

Как отмечает глава Чечни, поражение украинской армии неизбежно, как бы ни накачивал её Запад оружием.