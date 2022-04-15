Кадыров: чеченские бойцы наносят успешные удары по противнику в Северодонецке

Чеченские военные осуществляют успешные артиллерийские удары по силам противника, укрывающегося в Северодонецке Луганской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своём Telegram-канале он отметил, что бойцы с помощью российских истребителей и реактивных систем залпового огня активно подавляют укреплённые опорные пункты украинских националистов.

"Бено докладывает об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, который укрывается в районе населённого пункта Северодонецк", — написал Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что с нетерпением ждёт новой информации с передовой.

Ранее Кадыров пристыдил Киев за "немолодых бойцов" со стороны Украины. Он признался, что ему стыдно воевать с такими военными, которых выставляют против его подготовленного спецназа. Глава Чечни показал видеозапись, на которой военнопленные пожилые украинцы рассказывают, что ВСУ ежедневно несут огромные потери.