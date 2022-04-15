Чеченские военные осуществляют успешные артиллерийские удары по силам противника, укрывающегося в Северодонецке Луганской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своём Telegram-канале он отметил, что бойцы с помощью российских истребителей и реактивных систем залпового огня активно подавляют укреплённые опорные пункты украинских националистов.
"Бено докладывает об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, который укрывается в районе населённого пункта Северодонецк", — написал Кадыров.
Глава Чечни также добавил, что с нетерпением ждёт новой информации с передовой.
Ранее Кадыров пристыдил Киев за "немолодых бойцов" со стороны Украины. Он признался, что ему стыдно воевать с такими военными, которых выставляют против его подготовленного спецназа. Глава Чечни показал видеозапись, на которой военнопленные пожилые украинцы рассказывают, что ВСУ ежедневно несут огромные потери.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях