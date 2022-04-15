Литовкин: Украина прекратит атаковать РФ, если удар по Киеву будет болезненным

Если российская армия нанесёт болезненный удар по Киеву, то ВСУ должны перестать атаковать территорию РФ. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя в интервью Pravda.Ru предупреждение Минобороны о возможных ответных ударах по столице Украины.

По словам эксперта, украинские военные не в силах предпринять серьёзные шаги в отношении ВС РФ, поэтому стараются наносить "болезненные уколы" по населённым пунктам, расположенным рядом с границей.

"Если удар РФ будет действительно болезненным, думаю, что они прекратят атаковать территорию России. А если удар будет лишь для обозначения этого удара, то ВСУ продолжат наглеть. Наглость для проигрывающей стороны — второе счастье. Украинские власти несамостоятельны, решения за них принимает Вашингтон, а ему очень важно, чтобы конфликт длился как можно дольше", — сказал Литовкин.

На брифинге с журналистами официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул: армия РФ нанесёт удары по объектам в Киеве в случае провокаций со стороны украинских военных на российской территории. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли три населённых пункта региона.