Минобороны: РФ нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на её территории

Вооружённые силы РФ в случае провокаций со стороны украинских военных на территории России нанесут ракетные удары по объектам в Киеве, предупредил официальный представитель Министерства обороны страны Игорь Конашенков.

На брифинге с журналистами он пояснил, что российские военнослужащие внимательно следят за действиями представителей ВСУ.

"Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории", — сказал Конашенков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска обстреляли три деревни, расположенные на территории региона. Жителей населённых пунктов, которые находятся рядом с границей, начали эвакуировать. В результате атак нанесён материальный ущерб зданиям. Кроме того, несколько человек получили ранения. В регионе введено чрезвычайное положение.